Трамп признался, что желает мира между Россией и Украиной «ради денег»

Трамп сообщил, что заинтересован в мире между Россией и Украиной ради денег

Президент США Дональд Трамп признал, что заинтересован в мире между Россией и Украиной «ради денег». Об этом он заявил в интервью журналисту Гленну Бэку, опубликованном на YouTube.

«И я действительно завершаю [конфликт]. Да, ради денег», — отметил он.

Также глава Белого дома подчеркнул, что «это война [бывшего президента США Джо] Байдена».

27 апреля госсекретарь Штатов Марко заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

На следующий день президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

Ранее Лавров заявил, что объективный мониторинг долгосрочного перемирия на Украине невозможен.