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Лавров: не видно возможностей честного мониторинга долгого перемирия на Украине

Лавров: объективный мониторинг долгосрочного перемирия на Украине невозможен
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия не считает возможным обеспечить объективное наблюдение за соблюдением длительного перемирия на Украине из-за склонности Киева к провокациям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что украинские власти неоднократно демонстрировали способность организовывать провокации, которые продолжились бы даже при объявлении перемирия.

«Нет сомнений, что такие действия не прекратятся, независимо от формата договоренностей. Мы не видим механизмов для честного контроля их выполнения», — отметил он, комментируя предложение Киева о 30-дневном прекращении огня.

В понедельник Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

В ответ на это Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней.

Ранее Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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Переговоры о мире на Украине
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