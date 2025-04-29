В Госдепе высказались о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

Администрация Соединенных Штатов Америки выступает за долгосрочное перемирие на Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс , передает ТАСС.

«Очевидно, чтобы положить конец конфликту. Очевидно, что речь идет о том, над чем они работали, — это прекращение огня — полное, всестороннее, устойчивое прекращение огня, верно? Не трехдневное, чтобы можно было отпраздновать что-то еще», — сказала глава пресс-службы, отвечая на вопрос, как именно предложения госсекретарь Штатов Марко Рубио потребовал от Москвы и Киева.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

27 апреля Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине.