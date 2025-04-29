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Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине находится на завершающем этапе
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Leah Millis/Reuters

Конфликт на Украине находится на завершающем этапе. Об этом в интервью The Atlantic заявил президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет почти неделю. Остались последние штрихи. И снова повторю: это война (Экс-президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена. Я не собираюсь взваливать ее на себя — я не хочу, чтобы она была на мне», — сказал он.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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