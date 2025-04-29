Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

Президент России Владимир Путин указал на необходимость создания новой архитектуры равной и неделимой безопасности в мире. С соответствующим заявлением он выступил на форуме «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

«Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других», — указал глава государства.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявления о возможном нападении России на Европу. Политик отметил, что президент России Владимир Путин справедливо назвал подобные утверждения «пугалкой для бюргеров», призванной держать их «в постоянном напряжении». По мнению зампреда Совбеза, это вызвано желанием успокоить электорат Евросоюза, удовлетворить элиты и объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию.

Также зампред Совбеза говорил, что переговоры по Украине завершатся миром, как и любые другие.

Ранее в Госдуме призвали готовить ВС РФ к отражению агрессии Европы.