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Лукашенко утвердил проведение учений «Запад-2025»

Лукашенко подписал директиву о проведении осенью учений «Запад-2025»
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил подготовку к масштабным совместным белорусско-российским военным учениям «Запад-2025», запланированным на осень текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил о подписании соответствующей директивы, отметив необходимость организации и проведения маневров на белорусской территории. Лукашенко подчеркнул, что решение о проведении учений принято совместно с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на текущую военную ситуацию.

«Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что мне здесь их надо организовывать. Полигоны определили. Несмотря на то, что идет специальная военная операция, мы с президентом РФ Владимиром Путиным договорились, что война войной, а надо смотреть вперед и надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог», — сказал политик.

Сегодня сообщалось, что военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывают сценарий нападения России на страны военного блока.

Ранее министр обороны Польши порадовался уходу американских войск из Жешува.

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