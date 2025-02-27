Белоруссия перестроила систему подготовки ВС в связи с обстановкой вокруг страны

МО Белоруссии: мы перестроили систему подготовки ВС в связи с обстановкой вокруг

Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Его цитирует ведомство в официальном Telegram-канале.

«‎Исходя из условий обстановки, которая на сегодняшний день складывается вокруг нашей страны, того вооруженного конфликта, который происходит, требований нашего главнокомандующего — президента Республики Беларусь, мы в значительной степени пересмотрели и перестроили систему подготовки вооруженных сил», — сказал Хренин.

По словам главы министерства, проверки боевой готовности проводятся каждые несколько лет. В этот раз, сообщил он, в соответствии с планом, который был подготовлен в генштабе, проверяют воинские части, которые формировались в 72-м Объединенном учебном центре, для чего из запаса были призваны около пяти тысяч военнообязанных. Хренин подчеркнул, что целью таких мероприятий является проверка навыков военнообязанных и техники, которая стоит на хранении. А также планируется повысить уровень подготовки кадровых офицеров.

20 февраля сообщалось, что Белоруссия принимает милитаризацию у своих западных границ за подготовку к нападению на Союзное государство.

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