Захарова резко отреагировала на требование ФРГ к России из-за конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление внешнеполитического ведомства Германии с негативной оценкой пасхального перемирия и призывом к Москве согласиться на постоянное прекращение огня. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — написала Захарова.

До этого Германия призвала Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо временного перемирия в честь празднования Дня Победы.

Также в МИД ФРГ негативно оценили недавнее пасхальное перемирие. В ведомстве со ссылкой на сообщения Украины заявили о якобы многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что трехдневное перемирие является очередной попыткой манипуляции. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

Ранее будущий глава МИД Германии обратился к Путину по поводу Украины.