Будущий глава МИД Германии обратился к Путину по поводу Украины

Будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что на посту главы внешнеполитического ведомства будет сохранять курс на полную поддержку Украины. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией», — заявил Вадефуль.

Среди намерений он также обозначил желание донести позицию ФРГ по Украине до президента США Дональда Трампа. Берлин хочет «дать понять администрации Трампа, что в их интересах иметь очень сильную Украину в составе европейского сообщества», указал политик.

Вадефуль придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

Ранее в Совфеде оценили назначение на пост главы МИД ФРГ сторонника Украины.