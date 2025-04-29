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На Украине анонсировали новые переговоры с США по недрам

«Общественное»: переговоры США и Украины по ископаемым пройдут 29 апреля
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Nathan Howard/Reuters

Переговоры представителей Украины и США по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, 29 апреля. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

«Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд. Скоро его могут подписать», — говорится в сообщении.

По данным источника, конкретной даты подписания соглашения все еще нет. Он уточнил, что сторонам осталось уладить технические детали, но в целом сделка почти готова.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что рамочное соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США может быть подписано уже на этой неделе.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по недрам. По словам главы Белого дома, задержка по подписанию финального варианта соглашения составила не менее трех недель.

Ранее сообщалось, что США и Украина подписали меморандум о намерениях по ресурсной сделке.

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