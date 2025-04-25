Трамп призвал Украину срочно подписать сделку по минералам

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина «немедленно» подпишет сделку по минеральным ресурсам. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Надеюсь, она [сделка] будет подписана немедленно», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что задержка по подписанию «финальных документов» составила не менее трех недель.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться к концу текущей недели. Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

По оценке издания, подписание меморандума возвращает сложный переговорный процесс «в нужное русло».

Кроме того, правительство Украины обнародовало текст меморандума, подтверждающего намерение властей страны и США заключить сделку по редкоземельным металлам. В том числе в нем подчеркивается, что с 2022 года Вашингтон оказал Киеву «значительную материальную поддержку».

Ранее депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине.