США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах

FT: США и Украина могут на текущей неделе подписать рамочное соглашение о недрах

США и Украина могут на текущей неделе подписать рамочное соглашение, которое касается всех минеральных ресурсов и крупных энергетических активов украинского государства. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников.

Как говорится в сообщении, стороны близки к подписанию данного договора уже на этой неделе, «после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации (президента Соединенных Штатов Дональда. — «Газета.Ru») Трампа о том, что предыдущая военная помощь (Украине. — «Газета.Ru») учитываться не будет».

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом была достигнута договоренность о том, что документ не будет учитывать американскую помощь, которая была предоставлена Киеву до его подписания.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

18 апреля британская газета Financial Times написала, что Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом.

Ранее сообщалось, что США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине.