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США и Украина достигли прогресса в переговорах о сделке по минералам

FT: США и Украина подписали меморандум о намерениях по ресурсной сделке
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Nathan Howard/Reuters

США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times.

«Официальные лица заявили, что меморандум был подписан «практически», и они надеются завершить работу над полным экономическим соглашением уже к концу следующей недели», — говорится в сообщении издания.

Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова который приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

По оценке издания, подписание меморандума возвращает сложный переговорный процесс «в нужное русло».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон и Киев заключат соглашение по украинским полезным ископаемым 24 апреля.

Ранее Киевский суд арестовал литиевое месторождение на Украине.

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