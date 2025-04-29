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Медведев раскритиковал заявления о возможном нападении России на Европу

Медведев назвал бредом утверждения о возможном нападении России на Европу
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бредом заявления о том, что Россия может напасть на Европу. Об этом сообщает ТАСС.

«Разговоры о том, что, по сути, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу, это бред, конечно», — сказал Медведев в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

Политик отметил, что президент России Владимир Путин справедливо назвал подобные утверждения «пугалкой для бюргеров», призванной держать их «в постоянном напряжении». По мнению зампреда Совбеза, это вызвано желанием успокоить электорат Евросоюза, удовлетворить элиты и объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию.

В конце февраля Путин в послании Федеральному собранию также назвал «бредом» заявления о так называемых планах Москвы напасть на страны Европы.

До этого немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы публикации называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Ранее в МИД РФ рассказали о запугивании властями ЕС европейцев «войной» с Россией.

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