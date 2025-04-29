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В Госдуме призвали готовить ВС РФ к отражению агрессии Европы

Депутат Соболев призвал готовить ВС РФ к отражению агрессии из Европы
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Армии России необходимо усиление для противодействия потенциальным военным угрозам от Европы. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, речь в первую очередь идет о создании Ленинградского и Московского военных округов. Это необходимо, чтобы повысить готовность «к отражению агрессии».

«Нужно будет укреплять границы, восстанавливать вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника. На любом стратегическом направлении и в любых условиях обстановки», — сказал Соболев.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявления о возможном нападении России на Европу. Политик отметил, что президент России Владимир Путин справедливо назвал подобные утверждения «пугалкой для бюргеров», призванной держать их «в постоянном напряжении». По мнению зампреда Совбеза, это вызвано желанием успокоить электорат Евросоюза, удовлетворить элиты и объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию.

До этого глава МИД Украины призвал не верить, что Россия побеждает в конфликте.

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