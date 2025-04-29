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Медведев заявил, что переговоры по Украине должны завершиться миром

Медведев: переговоры по Украине завершатся миром, как и любые другие
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Переговоры по Украине завершатся миром, как и любые другие. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые», его слова передает РИА Новости.

«Всякие переговоры всегда заканчиваются, если они правильным образом ведутся... после войны, во время войны, миром. Надеюсь, что и в данном случае будет так», — сказал политик.

До этого зампред Совбеза раскрыл, что останавливает противников России. По его мнению, причина в военной мощи РФ.

Также Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после истечения своего пятилетнего срока на посту президента Украины теперь «никто и звать его никак». Российский политик отметил, что приказы Зеленского не должны никем исполняться.

27 апреля Медведев говорил, что Вооруженные силы (ВС) России после освобождения Курской области продолжают громить украинскую армию на других направлениях. Он отметил, что Курская область освобождена в Светлую пасхальную неделю, а теперь, накануне праздника Великой Победы, «наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях».

Ранее Медведев допустил риск покушения на Зеленского по аналогии с Гитлером в 1944-м.

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