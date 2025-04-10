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Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад

Лукашенко: при должной работе Россия и Белоруссия догонят и перегонят Запад
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Evgenia Novozhenina/Reuters

При должной работе в сфере импортозамещения и при условии развития технологического суверенитета Россия и Белоруссия могут превзойти Запад в будущем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир», передает БелТА.

«Нам надо усиливать импортозамещение, технологический суверенитет и прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии… не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем», — отметил он.

Лукашенко напомнил, что у России есть «компетенции и школы», такие как «Москвич», «Жигули».

До этого российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде.

Главы России и Белоруссии договорились в ходе встречи подробно обсудить сотрудничество, а также провести обмен мнениями по широкому спектру вопросов.

Ранее Путин рассказал об отношениях РФ и Белоруссии в сфере экономики.

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