Путин и Лукашенко посетили мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде

Кремль: Путин и Лукашенко посетили мемориал в Волгограде в честь 80-летия Победы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии, как уточняется, участвовала рота почетного караула.

После Путин и Лукашенко возложили букеты красных роз к могиле маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова на Мамаевом кургане. Чуйков командовал 62-й армией, отличившейся в Сталинградской битве.

В Волгограде Лукашенко встретили женщины-регулировщицы ретро взвода МВД России по региону. На опубликованных кадрах видно, как девушки торжественно вручают белорусскому лидеру хлеб-соль. Лукашенко при этом похвалил угощение, отметив, что изделие белорусское. 29 апреля Лукашенко приехал в Волгоград, чтобы встретиться с российским коллегой.

Ранее Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад.