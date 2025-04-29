Европа будет убеждать Украину отказаться от перемирия с РФ перед Днем победы

Европейские лидеры намерены убеждать Киев не соглашаться на перемирие с Москвой перед 9 Мая. Об этом сообщает издание Advance.

По данным источника, в ближайшие дни ЕС усилит контакты с Украиной, чтобы не допустить «торжества России» в день, который стал символом победы над нацизмом. Обозреватель издания отметил, что Москва демонстрирует большую готовность к мирным переговорам, чем Киев.

«Европа не даст Украине шансов на соглашение с Россией перед 9 Мая — в день, который сегодня имеет даже больше символики, чем за все годы после 1945», — говорится в материале.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что трехдневное перемирие является очередной попыткой манипуляции. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

Ранее в МИД РФ оценили реакцию Киева на предложенное перемирие ко Дню Победы.