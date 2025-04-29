Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что отказ Украины от российского перемирия ко Дню Победы подтверждает ее стремление к доминированию в переговорах. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

По словам дипломата, Киев, поддерживаемый Великобританией, игнорирует международные инициативы, требуя подчинения собственным условиям. Мирошник напомнил, что Украина ранее нарушила энергетический мораторий и пасхальное перемирие, что ставит под сомнение ее способность соблюдать договоренности.

«Украина говорит: «Давайте следовать нашим предложениям, неважно, какие последствия». Это создает «белый шум», но реального значения не имеет — Киев уже показал, что не выполняет обещаний», — подчеркнул Мирошник.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что трехдневное перемирие является очередной попыткой манипуляции. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский хочет 30-дневного перемирия.