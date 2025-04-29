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В США объяснили значение пошлин для экономики страны

Бессент: США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет пошлин
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Depositphotos

США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Он отметил, что США выступают за сделки с торговыми партнерами.

«Я считаю, что это комбинация двух целей. Мы намерены получать долгосрочные доходы от пошлин», — сказал глава Минфина.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее Бессент заявил, что ожидает деэскалации торговой войны с КНР.

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