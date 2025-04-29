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Прокуратура Грузии проводит обыски у руководителей фондов, финансировавших протесты

В Грузии прокуратура проводит обыски у глав фондов, финансировавших протесты
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Irakli Gedenidze/Reuters

Прокуратура Грузии проводит обыски у руководителей фондов, финансировавших протесты. Об этом пишет ТАСС.

«Обыски проходят в жилых домах Нануки Жоржолиани, директора «Тбилисского дома по правам человека» Алеко Цкитишвили, члена движения «Стыдно» Мариам Баджелидзе и других», — говорится в материале.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Кроме того, 14 декабря 2024 года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Впервые главу государства выбирали не граждане страны, а избирательная коллегия. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

В начале апреля политик анонсировала новые протесты в стране. Тогда она выступила перед парламентом, где собрались сторонники оппозиции.

Ранее Зурабишвили назвала единственное мирное решение политического кризиса в Грузии.

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Протесты в Грузии — 2024
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