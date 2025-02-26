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Зурабишвили назвала единственное мирное решение политического кризиса в Грузии

Зурабишвили потребовала от властей Грузии провести новые выборы президента
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РИА Новости

Оспаривающая свой статус бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от властей провести в стране новые выборы. С таким заявлением она выступила перед протестующим в Тбилиси, передает Interpress Georgia.

«План нации один и безальтернативный — новые выборы», — высказалась Зурабишвили.

Она отметила, что в Грузии уже четыре месяца продолжается политический кризис. По мнению экс-президента страны, выборы являются единственным решением по его мирному урегулированию.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Кроме того, 14 декабря 2024 года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Впервые главу государства выбирали не граждане страны, а избирательная коллегия. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал». На днях она обратилась к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом поддержать новые выборы в Грузии.

Ранее экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
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