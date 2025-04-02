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Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии «с новой силой»

Экс-президент Зурабишвили анонсировала новые протесты в Грузии
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Julien de Rosa/AP

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала протесты оппозиции на территории республики «с новой силой». Ее слова передает телеканал Formula.

1 апреля она выступила перед парламентом, где собрались сторонники оппозиции.

«Вчерашний протест дает нам надежду и подтверждает, что правительство не смогло его разогнать. Протест существует, и когда появится возможность, он проявится еще сильнее», — сказала Зурабишвили.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Кроме того, 14 декабря 2024 года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Впервые главу государства выбирали не граждане страны, а избирательная коллегия. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

Ранее Зурабишвили назвала единственное мирное решение политического кризиса в Грузии.

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