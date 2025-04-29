Путин прибыл в Волгоград, где встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград, где должен встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры государств, как ожидается, примут участие в мероприятиях, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президенты намерены совместно посетить мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также планируют выступить на итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее».

Кроме того, Путин и Лукашенко намерены провести отдельную беседу, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

До этого сообщалось, что Александр Лукашенко прибыл в Волгоград.

28 апреля Путин заявил, что россияне должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Лукашенко пригрозил чиновникам «серьезными проверками».