Лукашенко пригрозил чиновникам «серьезными проверками»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил местных чиновников о грядущих «серьезных проверках». Об этом сообщило БелТА.

«Инсайдерская информация для местной власти. Готовься к серьезным проверкам. Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что 2025 год будет в целом очень серьезным в плане наведения порядка в стране.

До этого президент Белоруссии подтвердил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде. Событие запланировано на конец апреля.

Лукашенко отметил, что уже есть договоренность о встрече с Путиным. Президенты планируют в Волгограде поговорить с молодежью, а также отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, которые сражались на Волге.

Ранее в КГБ Белоруссии обвинили Запад в дестабилизации ситуации в Союзном государстве.