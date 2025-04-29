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Лукашенко прибыл в Волгоград

Лукашенко прибыл в Волгоград, где вместе с Путиным посетит Мамаев курган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Волгоград, где он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным 29 апреля посетит Мамаев курган. Об этом сообщает источник «Пул первого».

«Лукашенко возложит цветы в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы», — сказали в пресс-службе.

Лидеры государств примут участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», целью которого является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Кроме того, Путин и Лукашенко должны провести отдельную беседу, на которой планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

28 апреля Путин заявил, что россияне должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы.

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