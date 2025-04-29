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В США рассказали о хорошей новости для России по решению на Украине

TNI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для РФ
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Vadim Ghirda/AP

Выход Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Это может быть хорошей новостью для Кремля», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Соединенные Штаты, возможно, больше не стремятся к миру на Украине, поскольку более желают минимизировать свое военное присутствие в этой стране.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Вэнс позднее добавил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США во время встречи с украинской делегацией в Париже 17 апреля передали некий конфиденциальный документ, который содержал «контуры прочного мира на Украине». В документе Вашингтон в том числе предлагает Киеву признать Крым российским. Кроме того, Украину ради достижения мира призывают отказаться от планов по вступлению в НАТО.

Ранее Песков отреагировал на слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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