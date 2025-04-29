В США рассказали о хорошей новости для России по решению на Украине

Выход Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
«Это может быть хорошей новостью для Кремля», — говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале, Соединенные Штаты, возможно, больше не стремятся к миру на Украине, поскольку более желают минимизировать свое военное присутствие в этой стране.
23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.
Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.
Вэнс позднее добавил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации.
До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США во время встречи с украинской делегацией в Париже 17 апреля передали некий конфиденциальный документ, который содержал «контуры прочного мира на Украине». В документе Вашингтон в том числе предлагает Киеву признать Крым российским. Кроме того, Украину ради достижения мира призывают отказаться от планов по вступлению в НАТО.
Ранее Песков отреагировал на слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине.