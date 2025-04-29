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Вице-президент США назвал последствия продолжения конфликта на Украине

Вэнс: продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной войне
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Leah Millis/Reuters

Продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает ТАСС.

Вэнс в интервью блогеру Чарли Кирку отметил «странную идею» мейнстримных СМИ о том, что если продержаться еще несколько лет, то Россия рухнет, Украина вернет потерянные территории, и все будет как до начала конфликта. Но такой подход не является реальным. Вице-президент подчеркнул, что затягивание боевых действий может привести к катастрофическим последствиям. Если они продлятся еще несколько лет, то это приведет к коллапсу обществ и даже может перерасти в ядерную войну.

Вэнс указал, что завершение конфликта на Украине является официальной политикой Вашингтона. Президент США Дональд Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения боевых действий всеми силами.

23 апреля Вэнс заявил, что Соединенные Штаты пытались выслушать и понять как позицию России по конфликту, так и Украины, США сделали Москве и Киеву «честное предложение».

Ранее Песков отреагировал на слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине.

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