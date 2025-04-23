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Песков отреагировал на слова Вэнса о предложениях США по Украине

Песков: Россия приветствует усилия США по украинскому конфликту
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия приветствует усилия США, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что обе стороны получили четко сформулированные предложения от Вашингтона по достижению мира.

«США продолжают свои посреднические усилия. Мы приветствуем эти усилия, продолжаем контакты. Вокруг урегулирования украинского конфликта очень много нюансов, где нужно обговаривать, сближать позиции. Эта работа продолжается», — отметил представитель Кремля на брифинге с журналистами.

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.

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