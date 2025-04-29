Политолог объяснил, почему Зеленский хочет 30-дневного перемирия

Украинский лидер Владимир Зеленский требует 30-дневного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться, наладить логистику и подтянуть резервы на критические участки. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», — считает эксперт.

Кроме того, по его словам, Зеленский не может озвучить прямой отказ от перемирия, поскольку возможен пасхальный сценарий, при котором США сначала осудят, а затем заставят Киев согласиться на прекращение огня.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что трехдневное перемирие является очередной попыткой манипуляции. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

Ранее военный эксперт предупредил о рисках во время майского перемирия.