Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему Зеленский хочет 30-дневного перемирия

Политолог Скачко: Зеленский хочет 30-дневного перемирия для перегруппировки ВСУ
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский требует 30-дневного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться, наладить логистику и подтянуть резервы на критические участки. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», — считает эксперт.

Кроме того, по его словам, Зеленский не может озвучить прямой отказ от перемирия, поскольку возможен пасхальный сценарий, при котором США сначала осудят, а затем заставят Киев согласиться на прекращение огня.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что трехдневное перемирие является очередной попыткой манипуляции. Он призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

Ранее военный эксперт предупредил о рисках во время майского перемирия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами