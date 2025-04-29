Военный эксперт предупредил о рисках во время майского перемирия

Во время майского перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, возможны провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что Киев обычно нарушает все мирные договоренности.

«То же произошло с энергетическим перемирием, с пасхальным перемирием, где зафиксировано более пяти тысяч нарушений. Надо учитывать тот факт, что в глобальном масштабе, выстраивая отношения России с США, надо вести работу, которая бы достигла устойчивого мира, и мы открыты к переговорам, но у нас есть требования», — сказал Кошкин.

При этом он добавил, что существующие риски оценены и взвешены.

Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что перемирие является очередной попыткой манипуляции.

Ранее экс-премьер Украины оценил возможность Киева соблюдать майское перемирие.