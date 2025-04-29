Глава МИД Сийярто: парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что парламент страны проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий пост опубликован на странице дипломата в соцсети X.

Сийярто подчеркнул, что, принимая это решение, Венгрия отказывается быть частью «политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета».

3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава МУС. Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что этот суд, по мнению венгерских властей, стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху в свою очередь назвал смелым и принципиальным соответствующее решение Венгрии.

Позднее Сийярто сообщил, что внес в парламент законопроект о выходе страны из МУС.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.