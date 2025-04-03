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Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

Офис премьера Орбана: Венгрия выйдет из Международного уголовного суда
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Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает агентство MTI.

Соответствующее решение приняло венгерское правительство. По словам Гуйяша, процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией Венгрии и международно-правовыми рамками будет инициирована кабмином 3 апреля.

3 апреля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС. 21 ноября 2024 года суд выдал ордер на арест политика.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре прошлого года заявлял, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории.

Гуйяш также заявлял, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер Израиля может приехать в страну, не опасаясь ареста.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.

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