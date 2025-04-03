Нетаньяху похвалил Венгрию за решение покинуть Международный уголовный суд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смелым и принципиальным решением выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС). Об этом он заявил во время визита в Будапешт, передает Reuters.

«Смелое и принципиальное», — сказал Нетаньяху, комментируя решение Будапешта.

3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава Международного уголовного суда (МУС).

Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что они считают этот суд стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест Нетаньяху.

В этот же день премьер-министр Израиля прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС. Напомним, что 21 ноября 2024 года суд выдал ордер на арест политика в связи с его военной кампанией в секторе Газа.

В ноябре прошлого года Орбан заявлял, что решение Международного уголовного суда во время визита Нетаньяху не будет исполнено на территории страны.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.