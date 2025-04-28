Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ

Мишустин: Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы ВОВ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины», — заявил премьер.

Он отметил, что они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня.

Мишустин подчеркнул, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием для каждой советской семьи.

Премьер-министр ранее рассказал, что российское правительство выделило 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы. Выплаты получат около 332 тысяч человек, включая участников войны, их вдов, блокадников Ленинграда, бывших малолетних узников фашизма, тружеников тыла и лиц, содержавшихся в концлагерях в годы войны. Мишустин подчеркнул, что эти средства предназначены для оказания адресной поддержки ветеранам.

Ранее сообщалось, что в Приморье письма с фронтов ВОВ переведут на девять языков.