Медведев заявил о влиянии сотрудничества РФ и США на стабильность в мире

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и США обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество, просто иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на марафоне «Знание. Первые».

Политик также высказал мнение, что Европа в ближайшее время вряд ли сможет быть на мировой арене самостоятельным действующим лицом.

28 апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что у президента США Дональда Трампа растет разочарование его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 апреля Трамп раскритиковал Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи американского лидера с Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, у главы РФ «не было никаких причин обстреливать ракетами» Украину «в течение последних нескольких дней». Хозяин Белого дома считает, что, возможно, российский президент «не хочет заканчивать» конфликт, и «с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций».

Ранее американский сенатор пригрозил превратить Россию в «корм для рыб».