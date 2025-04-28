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Американский сенатор пригрозил превратить Россию в «корм для рыб»

Сенатор Кеннеди заявил, что США готовы превратить Россию в корм для рыб
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Aaron Schwartz/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди призвал президента США Дональда Трампа продемонстрировать коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон готов превратить Россию в «корм для рыб». Его слова приводит Fox News.

Политик раскритиковал президента России, обвинив его в «срыве всех обещаний», данных Трампу. Кеннеди также указал, что Кремль хочет ограничить возможность Украины по вступлению в НАТО и стремится, чтобы США и Европа прекратили поддержку Киева.

По его утверждению, Соединенные Штаты готовы превратить Россию в «корм для рыб» в качестве ответа на политику Москвы.

«Мы должны дать Путину понять, что есть цена, которую нужно заплатить за то, что он обманывает нашего президента», — утверждает политик.

До этого Times писал, что любое решение по мирному урегулированию конфликта на Украине, которое будет продвигать президент США Дональд Трамп, должно защищать суверенитет Киева, а не ограничивать его и поощрять «агрессию» со стороны России.

Ранее в США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Украины.

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