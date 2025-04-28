В Белом доме заявили о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

У президента США Дональда Трампа растет разочарование его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер хочет увидеть полное прекращение огня.

«Как я понимаю, (президент России. — «Газета.Ru») Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня», — сказала представитель Белого дома.

Она добавила, что Трамп дал ясно понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы кровопролитие было остановлено.

В понедельник президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

26 апреля Трамп раскритиковал Путина впервые за последнее время. Это произошло после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, у главы РФ «не было никаких причин обстреливать ракетами» Украину «в течение последних нескольких дней». Хозяин Белого дома считает, что, возможно, российский президент «не хочет заканчивать» конфликт, и «с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций».

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.