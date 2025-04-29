Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев раскрыл, что останавливает противников России

Медведев: противников России останавливает только военная мощь
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Противников России останавливает только военная мощь. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые», его слова передает ТАСС.

«Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня», — сказал зампред Совбеза на своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».

27 апреля Медведев говорил, что Вооруженные силы (ВС) России после освобождения Курской области продолжают громить украинскую армию на других направлениях. Он отметил, что Курская область освобождена в Светлую пасхальную неделю, а теперь, накануне праздника Великой Победы, «наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях».

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях.

Ранее Медведев заявил об «убогом рейхе» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами