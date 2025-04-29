Противников России останавливает только военная мощь. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые», его слова передает ТАСС.

«Наших противников останавливает только военная мощь, это всецело справедливо и сегодня», — сказал зампред Совбеза на своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».

27 апреля Медведев говорил, что Вооруженные силы (ВС) России после освобождения Курской области продолжают громить украинскую армию на других направлениях. Он отметил, что Курская область освобождена в Светлую пасхальную неделю, а теперь, накануне праздника Великой Победы, «наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях».

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях.

Ранее Медведев заявил об «убогом рейхе» на Украине.