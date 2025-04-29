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Медведев заявил об «убогом рейхе» на Украине

Медведев заявил, что Россия вынуждена биться с «убогим рейхом» на Украине
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сегодня вынуждена биться с «убогим рейхом» на Украине. Об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

Он отметил, что восемьдесят лет назад наш народ ценой огромных усилий и потерь «разгромил гитлеровский фашизм». По его словам, сегодня Россия вновь вынуждена сражаться с «омерзительными наследниками» фашизма — «киевским режимом, который был выращен и вооружен» спонсорами из западных стран.

«Нонсенс еще заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут наши бывшие союзники, с которыми когда-то пожимали руки наши отцы и деды, вместе освобождали европейские города», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, мир снова стал очень опасным.

До этого Медведев заявил, что Зеленский после истечения своего пятилетнего срока на посту президента Украины теперь «никто и звать его никак». Российский политик отметил, что приказы Зеленского не должны никем исполняться.

В феврале политик заявил, что Украине нужно «упасть в ноги» к Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Ранее Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК.

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