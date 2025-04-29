Медведев: мир снова стал очень опасным

Мир снова стал очень опасным. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», его слова приводит ТАСС.

Он обвинил западные страны в отсутствии сбалансированного мира.

«Запад виноват в том, что идеалы сбалансированного мира остались мечтами», — сказал зампред.

Медведев добавил, что противников России останавливает только военная мощь.

26 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где прошли испытания новых реактивных снарядов.

25 апреля Медведев заявил, что Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, также борется с нацизмом. Медведев отметил, что ведущие боевые действия в зоне специальной военной операции военнослужащие, а также те, кто трудится в тылу и помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников.

Ранее в Чехии оскорбили Дмитрия Медведева.