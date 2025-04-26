Медведев сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где прошли испытания новых реактивных снарядов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе визита наблюдали пуски современных реактивных снарядов с усиленной защитой от радиоэлектронных помех», — отметил Медведев.

В субботу стало известно, что Дмитрий Медведев выступит 29 апреля с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

25 апреля Медведев заявил, что Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, также борется с нацизмом. Медведев отметил, что ведущие боевые действия в зоне специальной военной операции военнослужащие, а также те, кто трудится в тылу и помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников.

Ранее в Чехии оскорбили Дмитрия Медведева.