Медведев заявил о борьбе России с «надевшим новую маску» нацизмом

Медведев: Россия снова на передовой против нацизма, но он уже «в новой маске»

Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, также борется с нацизмом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе международной патриотической акции «Диктант Победы», передает ТАСС.

«Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску», — заявил он.

Медведев отметил, что ведущие боевые действия в зоне специальной военной операции военнослужащие, а также те, кто трудится в тылу и помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников.

Зампред Совбеза РФ добавил, что благодаря действиям героев России становится видно, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков.

Медведев среди прочего отметил, что военнослужащие, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, делали это не ради наград, а ради мирного и благополучного будущего своих детей и внуков, а также ради свободы своей страны.

«Великие победы, они всегда рождаются из любви», — заключил зампред Совбеза РФ.

21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что у иностранных политиков, которые собираются приехать в Россию 9 мая на празднование 80-летия Победы, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.

Также российский лидер подчеркнул, что никому не под силу исказить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма. Глава государства отметил, что в настоящее время России приходится противостоять тем, кто «пытается посягнуть на безопасность Родины». По его словам, россиянам удастся преодолеть любые угрозы благодаря силе духа и отваге.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет Третий антифашистский конгресс.