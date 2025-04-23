«Ведет себя как первобытный человек»: в Чехии оскорбили Дмитрия Медведева

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил поддержку чешскому экс-хоккеисту Доминику Гашеку в конфликте с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает Sport24.

«Медведев в очередной раз ведет себя как первобытный человек. Он атакует легенду НХЛ за то, что тот говорит правду. Подобные заявления могут считать обыденностью в путинской России, но не в цивилизованном мире», — заявил Липавский.

22 апреля Гашек направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что Медведев угрожал его убить.

7 апреля Медведев поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

Ранее Гашека назвали ненормальным.