Сложности с легитимностью киевского режима есть, но интересы мирного урегулирования превыше всего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего», — сказал официальный представитель Кремля.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы.