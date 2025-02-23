Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, чтобы в стране состоялись выборы. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы», — отметила она.

Грин подчеркнула, что Вашингтон больше не платит за войну Киева.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

До этого в США заявили, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.