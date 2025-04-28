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В Кремле оценили возможность Украины придерживаться перемирия

Песков: в Москве не уверены, что Киев сможет придерживаться перемирия
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MGIMO360 TV/YouTube

Объявление перемирия — это жест доброй воли со стороны России, но в Москве не уверены, что Киев сможет проконтролировать в этой ситуации Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона неоднократно видела, что Киев не имеет полного влияния на свои подразделения.

Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала благородной идею президента о перемирии. В то же время она заметила, что от украинской стороны можно ждать чего угодно: даже если Киев формально согласится, это не означает, что он будут соблюдать договоренности.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.

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Переговоры о мире на Украине
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