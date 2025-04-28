В Кремле прокомментировали возможность публичного обсуждения нюансов по Украине

Публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что существует огромное количество публикаций в зарубежных СМИ по этой теме, но их обсуждение возможно только в закрытом режиме.

По словам представителя Кремля, когда подобная информация попадает в публичную плоскость, она теряет свою релевантность.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин, объявляя майское перемирие, руководствуется соображениями гуманитарного характера, а также проявляет добрую волю.

Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Дня Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В Кремле ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

На фоне этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.