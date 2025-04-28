Путин высказался о вере россиян в победу в спецоперации

Путин: уверенность россиян в победе в спецоперации должна и будет укрепляться

Уверенность граждан России в окончательной победе в спецоперации должна только укрепляться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, его слова приводит ТАСС.

«Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась», — сказал он.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил парламентариям постоянно работать над расширением соцзащиты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Глава государства подчеркнул, что обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев.

Президент России Владимир Путин ранее приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании проведут сопредседатели — спикер Думы Вячеслав Володин и спикер СФ Валентина Матвиенко. Глава государства выступит в Думском зале Таврического дворца.

Ранее Путин объявил новое перемирие на СВО.